食安中心5月檢5500食物樣本　揭22個不合格須停售

食物環境衞生署食物安全中心今日(28日)公布5月食物安全報告，結果顯示在約5,500個完成檢測的食物樣本中，除較早前已公布的22個樣本外，其餘樣本全部通過檢測，整體合格率約99.6%。

22個不合格樣本分別為金屬雜質含量超標的1個原粒糖漿迷你蘋果樣本、1個預先包裝乾牛肝菌樣本、1個預先包裝乾百合樣本、2個紅蟹樣本及1個蠟油魚樣本；3個含有除害劑環氧乙烷的罐裝意粉醬樣本；1個除害劑殘餘含量超標的木瓜樣本；3個含有二氧化硫的新鮮肉類樣本；2個防腐劑含量超標的預先包裝蠔油樣本；1個二氧化硫含量超標的河粉樣本；1個含有亞硝酸鈉的香腸樣本；2個含有孔雀石綠的魚類樣本；1個大腸菌群含量超標的預先包裝冰凍甜點樣本；1個可能受李斯特菌污染的預先包裝冷凍鴨翅樣本和1個違反食物標籤規例的瓶裝麥芽醋樣本。中心已跟進以上不合格樣本，包括通知涉事商戶有關化驗結果、指令有關商戶停售相關問題食物和追查問題食物來源等。

中心共檢測約1,300個食物樣本作微生物檢測，約4,200個樣本進行化學及輻射水平檢測。檢測樣本包括約1,700個蔬菜、水果及其製品樣本；約500個穀類及穀類製品樣本；約600個肉類、家禽及其製品樣本；約800個奶類、奶類製品及冰凍甜點樣本；約800個水產及其製品樣本；和約1,100個其他類別的食物樣本，包括飲品、烘焙食品及零食等。