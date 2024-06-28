新田科技城接逾2千份申述　反對意見佔9成　議員憂香港變鄉下

北部都會區其中一環是要推展新田科技城。城市規劃委員會今日（28日）開會，討論有關考慮有關《新田科技城分區計劃大綱草圖編號S/STT/1》等的申述。據城規會文件顯示，有關新田科技城的大綱草圖均收到逾2,000份有效申述，當中反對意見佔約90%。會上有議員支持推展科技城，認為本港創科地有助青年向上流動，更直香港創科未有奮起直追，指「我哋唔係嚟自香港，而係嚟自鄉下。」

城規會早前公布3張大綱草圖，展開兩個月的公眾諮詢期，一共收到逾2,600份申述。城規會預計有關議題需討論4天，其餘3日會在7月2日至4日舉行，第2日及第3日會安排環保團體申述，最後一日則會安排學團及立法會議員討論。

在多份反對申述中，其中7份來自環保團體，另有1,070份來自個別人士、以內容格式劃一的信件提交意見，主要均是提出對生態方面的關注。規劃署表示，備悉支持申述所提供的意見，但不支持其他的申述意見，並認為不應順應這些申述而修訂大網草圖。

議員尚海龍在會上發言時表示，經常看到市民投訴港交所沒有成交，現時香港股市一日的成交，不如別人的一支股票成交量，認為此情況代表上游研發成果根本沒有在香港落地，坦言香港缺乏世界級創科公司。他又指要代表創科業界發聲，沒有創科香港便沒未來，若再不奮起直追，以後市民到深圳後人人都覺得新鮮，「我哋唔係嚟自香港，而係嚟自鄉下。」

而議員陳祖恒亦在會議上支持計劃大綱草圖，他指新田科技城位於北部都會區的心臟地帶，鄰近深圳創科業園區，該區域對與深圳融合非常重要，更找不到替代區域；認為新田科技城有助紓解因土地供應不足而對創科發展產生的制約，匯聚區內創新科技資源，吸引全球多元化人才。

數碼港管理有限公司董事局主席陳細明則表示，新田是四通八達的地區，備有集體運輸及快速反應的交通基建，能夠有助加強新田科技城及新界其他地區及市區連接，促進整個區域跨境交通，方便人流、物流、資金流、技術流等的一切交流。