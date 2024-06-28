債仔借8萬元被抽4萬利息　無力還錢遭禁錮18句鐘

澳門發生兩宗高利貸禁錮債仔案件。首案男事主輸清8萬港元借款後，被禁錮於新橋區某住宅單位。當地執法部門收到事主友人報案上門救人，將被困超過18小時的事主救出，事件中事主合共被對方抽取4萬港元利息。

首案疑犯姓張，34歲，內地居民，報稱扒仔；另一疑犯姓邵，32歲，內地居民，報稱扒仔。在前日(26日)晚上約10時半，澳門執法部門接獲報案，報案人稱其朋友因欠債被人禁錮於新橋區某住宅單位。人員調查後發現禁錮現場位於渡船街某大廈，翌日(27日)正午12時將事主救出，同時拘捕兩名涉案男子。據調查所得，案中事主前日向兩人借取8萬港元賭博，條件為先扣起4,000港元，隨後每局勝出抽取注碼兩成半作為利息。直至下午5時半，事主輸清借款，過程中合共被抽取4萬港元利息，由於事主無力償還，被兩人帶到上述單位禁錮。

另一案事主為一名新加坡中年女子，在前日凌晨時分向一名49歲陳姓內地男商人借款3.8萬港元賭博，並向對方交出證件抵押，但未提及利息問題。事主最終在路氹某娛樂場輸清賭本。翌日陳男通知事主到酒店房間商討還款事宜，期間要求事主簽署借據，同時表示會抽取2,000港元日息。事主拒絕條件企圖奪門而出，陳男隨即將門反鎖，對事主實施禁錮，事主趁機利用房內電話向酒店求助，酒店人員到場將事主救出，同時報案。執法人員到場截獲陳男，並搜出事主簽署的借據，整個禁錮過程約25分鐘。