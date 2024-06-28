政府明起一連兩日辦海濱水上活動　海上滿布油污垃圾水質堪憂

發展局和海濱事務委員會由明日(29日)起一連兩日舉辦「玩轉海濱水上派對」，並於今日(28日）辦慶祝活動，明起可在維港海濱大玩水上遊戲，但水質似乎差強人意。本報記者今日現場所見，維港海面滿布油污及垃圾，為水上活動所預備的浮床等正正在垃圾和油污旁側，記者正在拍攝海上垃圾時，隨即有職員以長桿嘗試打撈垃圾，惟油污問題仍難以解決，照舊漂浮在海面上，水質令人擔憂。

現場所見，海上有滑梯、巨型直立板、水上風火輪等玩樂設施，有不少浮板用以連接岸邊。不過，在浮板旁的海面肉眼可見油污滿布，且有不少垃圾，例如膠袋、零食包裝和拖鞋等。

海濱事務委員會主席吳永順致詞時表示，當局在過去6年間，已駁通開放的約19公里海濱長廊，現場至超過27公里，共開放了55個海濱場地，提供約50公頃的優質海濱空間。希望到2028年，能進一步將海濱長廊的總長到現場至34公里，為市民締造一個交通暢達和可持續的海港。

「玩轉海濱水上派對」是當局為慶祝海濱發展20周年的壓軸活動。當局開放灣仔海濱的「水上運動及康樂主題區」，變成海濱水上樂園，又稱早前活動開放予公眾進行預先網上登記時，短時間內已極速滿額。當局介紹指，活動推出多項水上運動及玩樂設施，更有約2米高的巨型粉紅色紅鶴Flamingo船及海濱浮島梳化，供市民打卡。