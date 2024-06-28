44歲男染登革熱　與早前天水圍天瑞邨個案有流行病學關連

香港再增一宗本地感染登革熱個案，與早前天水圍天瑞(一)邨個案有流行病學關連。個案涉及一名44歲男子，現於天水圍醫院治理，情況穩定。衞生署衞生防護中心今日(28日)呼籲，曾到天水圍天瑞(一)邨並出現登革熱病徵的人士，應盡快與中心聯絡。

病人上周五(21日)出現發燒，翌日(22日)前往天水圍醫院急症室求診，當時無須入院。其後，他於本周二(25日)再因持續發燒、牙肉出血和皮疹到天水圍醫院急症室，同日入院治理，現時情況穩定。他的血液樣本經檢驗後，今日證實感染登革熱病毒。

衞生防護中心初步調查顯示，病人居於天水圍天瑞(一)邨瑞意樓，與早前公布另一宗涉及一名女病人個案的住所天水圍天瑞(一)邨瑞勝樓相鄰。他在潛伏期內曾短暫離開香港，其餘全部時間皆逗留在港，故較大可能在本地感染。由於兩宗個案的住所十分相近，因此中心相信兩宗個案屬流行病學關連個案。中心已視察男病人的住所。他的5名家居接觸者現時沒有出現病徵，正接受醫學監察。中心亦會為他們提供抽血篩查檢測。

因應首宗個案，中心已經聯絡天水圍天瑞(一)邨超過1,800個住戶的逾4,500名住客，跟進他們的健康情況。由於出現兩宗登革熱個案，中心已加強與相關居民的聯絡工作。中心今日再次聯絡天瑞(一)邨的住戶，並呼籲曾到天水圍天瑞(一)邨及出現登革熱病徵的人士致電中心熱線，安排化驗調查或轉介作適當跟進。登革熱的病徵包括高燒、嚴重頭痛、眼窩後疼痛、肌肉及關節痛、噁心、嘔吐、淋巴結腫脹以及出疹。