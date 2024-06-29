棄置藏蝨雜物遏傳播危機　法團管理處亦有責任處理

公屋發生蝨患問題並非首次，李伯伯單位屢現「蝨竇」均無果，其居住的黃大仙下邨為租置屋邨，香港房屋委員會委員兼議員梁文廣認為，李伯伯的個案情況嚴重，即便房署願意協助，亦要協調該邨的業主立案法團和管理處一同處理，才可真正根絕問題，因為該單位「行出走廊就係法團管」，即使要丟棄有床蝨的雜物，也需要管理處配合，否則很容易傳染到其他單位。公屋聯會總幹事招國偉則表示，該個案與一般「垃圾屋」不同，若床蝨問題並無影響別人，房署大多不會因此扣分。

梁文廣表示，李伯伯的床蝨個案若已出現數年便屬嚴重，即便房署曾出手協助，但仍需要地區人士、法團和管理處的配合協助，才可真正解決問題。他解釋，一般而言清理床蝨要丟棄受污染的雜物，「未必全屋嘅嘢都留得番」，而受污染物品不可隨意棄置，若丟棄在垃圾房又有人拾荒拾走，情況將一發不可收拾，變相將蝨患傳播開去。

梁認為，此類情況需要法團和管理處協調，劃出位置讓李伯伯丟棄物品，若有需要關愛隊也可主動協助李伯伯清潔。

招國偉指，李伯伯此類個案與「垃圾屋」情況不同，因垃圾屋會影響到周圍環境衞生，例如發出臭味、惹來曱甴老鼠等，但若床蝨沒有影響到鄰居，則「睇唔到房署會扣分」。他稱，此類情況下房署若安排調遷，也會以原邨調遷為主，惟是否搬遷屬住戶個人決定，房署難以介入。