內地客購物免稅額上限增至1.2萬　議員：有空間爭取提高額度

內地居民赴港澳旅遊後可享的入境免稅額多年只有5,000元人民幣，內地當局宣布，年滿18歲的民眾攜帶在境外獲取的個人合理自用行李物品總值為1.2萬元人民幣。下月1日起，措施先在羅湖、福田、深圳灣、廣深港高鐵西九龍站、港珠澳大橋珠海公路，及拱北口岸實施，8月1日起推廣至全部進境口岸，但橫琴「一線」口岸除外。

零售管理協會主席謝邱安儀今早(29日)在電台節目表示，免稅額加至12,000元屬很大進步，若內地旅客以「螞蟻搬家」形式購物，對藥妝、電子產品等零售業有很大幫助。零售管理協會下將舉行購物節活動，提供總值12億元禮遇及體驗式活動，如AR化妝、營養師諮詢等。客戶可投選禮貌商戶，配合旅發局「好客之道」活動，希望為全港帶來「開心購物」體驗。

與此同時，飲食界將推出優惠配合，飲食界議員張宇人表示，業界對新措施喜出望外，覺得有空間繼續爭取再提高免稅額度，部分餐廳整個7月都會推出優惠，惟有食肆因人手不足未能參與，希望政府可簡化輸入勞工程序。港人北上方面，張宇人認為不應再討論，飲食業競爭激烈大，內地不少品牌亦到港開戶，本港商戶要做好自己，若輸入足夠勞工，飲食業可以做得更好。