迎人工智能機遇　當局稱香港具4大優勢助發展AI

會計專業發展基金舉行十五周年會議。有財政官員表示，過去兩年，全球大語言模型高速發展，生成式人工智能（AI )應用以「井噴式」增長，改變很多行業。AI的發展和應用在全球勢不可擋，又指每次的科技變革都會帶來陣痛，但換來的是生產力的躍升、生活質素的改善。官員形容，AI對港府來説是「機遇」，因為香港經濟結構需要更多元，產業需要更豐富，以增強社會經濟發展韌性，以應對外來因素及不同經濟周期的影響；又指香港一方面需要不斷鞏固和提升自身優勢產業的發展，例如金融業，同時亦需要培育新產業，增強香港經濟發展動能。而香港重點發展的創科產業，AI是其中之一，其他亦包括生命健康科技、金融科技、新能源和新材料。

官員稱，香港在發展AI上具備4大獨特優勢。首先，香港具備研究實力，匯聚頂級大學、科研機構和人才。第二，在國家堅實支持下，內地數據安全有序來港，讓香港匯聚內地與國際的數據，能夠吸引AI前沿企業落戶。第三，香港所提供的AI技術應用能支援「跨地域」場景，有粵港澳大灣區以至整個內地的場景，也有國際應用層面。第四，香港有完整的資金鏈，從支持初創的種子基金、到風投、創投資金，再到股票市場。加上特區政府成立投資管理公司，發揮資本引導作用、槓桿市場資源，讓香港具備更有利的條件，推進垂直和跨產業的AI應用，建立蓬勃的生態圈。

至於AI會否帶來就業危機，官員就引述國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃於年初發表網誌，指人工智能能夠影響高技能工作；而對於新興市場及發展中國家而言，先進經濟體面臨的就業風險可能更大。IMF研究就指出，先進經濟體甚至會有60%就業職位受到AI影響，但同時該經濟體亦更有機會受惠於AI帶來的好處。官員指出，AI改變工作模式之餘，亦會催生新服務，創造新業務機會。他以會計師行業為例，指出其核心功能和價值，包括專業判斷和道德操守，往往需要人類經驗、智慧和良知，以及人與人的溝通交流，均是AI難以替代的。