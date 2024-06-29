去年1092宗自殺死亡 290人屬70歲以上長者 自2016年以來最高

香港撒瑪利亞防止自殺會今日（29日）公布2023年全港自殺死亡統計數字，根據死因裁判庭報告顯示，去年共有1,092宗自殺死亡個案，按年增12宗；自殺率為14.55，雖按年微跌0.18，但數字仍為近10年內的第二高，平均每日有2.99人死於自殺。

按年齡層及性別分布，去年男性自殺711人，為近10年最高；數據亦顯示，去年20至49歲自殺人數共400人，按年增41人，全皆屬男性。此外，去年10至19歲及70歲以上自殺死亡人數，分別錄43人及290人，均是在該年齡群自2016年以來最高。

至於自殺方式方面，去年自殺死亡人數1,092人當中，最多被採取方式為「由高處墮下」，錄571宗，佔整體52.9%，其次為「吊死」，錄246宗，第三為「一氧化碳中毒」，即「燒炭」，錄137宗。

研究又發現，1,092宗自殺死亡個案，除去874宗末能分類的個案，剩下的個案中，有74

宗自殺個案屬無業人士、48宗為退休人士等；另去年亦錄有71宗自殺死亡個案，是與精神病有關。

至於24小時情緒支援熱線中心，去年共接獲約1.6萬宗個案，按年增3,252宗，當中1.13萬宗為求助個案，按年增2,879宗；而非求助個案亦錄4,660宗，同樣按年增373宗。求助者多集中於30至59歲組別，首三個最常見求助問題為「精神健康」、「家庭」，以及「人際相處」。

香港撒瑪利亞防止自殺會總幹事曾展國表示，男性自殺數字較女性高，相信與經濟壓力較高有關，尤其近年社會整體氣氛差，譬如本港最近受加息影響，樓價下跌，對部分供樓人士而言，在入不敷支或負資產的情況下，經濟壓力無疑增大。