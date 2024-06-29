近6成病人屬輕症　急症室擬調整收費　資源調配予急症重症患者

公共醫療服務負擔長年高企。醫務衞生官員表示，非緊急及次緊急患者大部分毋須使用急症室服務，卻佔整體急症室服務使用者近6成，擔心市民將急症室當成普通科門診使用。為此，該官員表示會採取「有加有減」原則調整急症室收費，對輕症使用者增加收費，引導他們使用基層治療；對重症者則可以減少收費，將資源分配給真正有需要人士。

該官員稱，現時急症室收費遠比一般家庭醫生便宜，令患者一旦有不適就優先選擇到急症室求診，又指價錢肯定是其中的原因。加價並非減少輪候人次的唯一方法，但亦是其中一個方法。該官員強調，調整收費時會考慮市民負擔能力、社會接受程度和支援弱勢社群等幾方面。

該官員表示，普遍病症如傷風感冒，對病人造成的壓力有限；但癌症、中風或心臟病等嚴重或慢性病，則會對患者構成較大經濟負擔。當局希望以「保險」概念調整收費，將財政人力資源調配予急症重症患者，為市民提供更好保障。另外，官員又指出部分癌症自費藥物費用每年高達幾十萬港元，對一般家庭會造成龐大壓力；為避免市民因費用太貴選擇不用藥，當局考慮增加資助，包括採用共付模式，或為重症患者費用設上限，避免醫療費用變無底深潭。

該官員又提到，醫院目標為30分鐘內處理9成第三類緊急患者；惟目前達標率只有約7成。而第四類次緊急、第五類非緊急患者，卻佔整體急症室求診人次6成，有關患者大部分毋須到急症室，擔心市民將急症室服務當成普通科門診。另外，對於有意見指夜診服務不足，提出增設24小時門診，官員就認為如要將門診服務時間延長至24小時，猶如便利店般「隨時有一間喺左近」，開支、成本會非常高。醫生、護士等醫療人員屬寶貴資源，不希望調配公立醫護人員全晚等候患者。