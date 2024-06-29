九龍城區會到訪青島　宣傳旅遊特色　冀青島國際啤酒嘉年華落戶

西安與青島於3月新增為內地赴港澳「個人遊」城市，九龍城區議會則在本月24日至27日到訪青島考察，是今屆第一個出外考察的區議會。期間向內地推廣九龍城的文化特色和旅遊景點，又希望香港青島國際啤酒嘉年華落戶九龍城。

九龍城區議會主席蔡敏君和19名區議員組成考察團，到訪青島市北區社區醫院、社區網格服務中心、青島市政務服務中心；針對發展地區經濟旅遊考察了青島國際郵輪母港、RCEP山東企業服務中心、上合之珠國際博覽中心等。亦和青島市北區基層治理單位作深度交流。亦趁今年青島開放赴港個人遊的機遇，向相關單位宣傳，推廣九龍城的文化特色和旅遊景點。

九龍城區議員李超宇指，考察有助區議員更深入了解內地的地區治理，讓區議員可吸收當地發展地區經濟旅遊的經驗，將之融入進地區日常工作中，助力政府提振經濟。他指，九龍城有不少極具特色的旅遊資源，如九龍城「小曼谷」、即將落成的啟德體育園等，相信對青島同胞亦具吸引力。九龍城區議會未來會增取機會積極向青島各界宣傳九龍城，吸引青島旅客到訪香港，當然包括九龍城，期望可為旅客提供多元和美好的旅游體驗。

議員關浩洋則期望青島市與九龍城居民的交往，並積極推廣九龍城歷史文化及特色泰國文化，支持香港青島國際啤酒嘉年華落戶九龍城，推動九龍城與青島市居民的雙向奔赴。

議員劉婉燕則認為青島與香港有許多相似之處，指希望能構建一個更便民、貼地的嶄新模式，讓香港市民能在日常生活中感受到地區治理的便捷性。而行程中所參訪的青島市民中心體系，提供一站式的服務，綜合部門、機構的資源，為市民提供一站多元服務、資訊共享。這種集約服務形式，能在問題產生時，整合各方資源協助處理，省卻部門轉換來往的時間，把問題在基層解決，直接提升了居民的生活質量。