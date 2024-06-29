高鐵站人流暢旺 市民趁長周末到廣州福州 料使1千至6千人仔

一連三天假期今日(29日)開始，不少市民趁短假離港外遊。其中西九龍高鐵站下午時分出境人流暢旺，出現排隊長龍，但過關情況尚算暢順，約花數分鐘便能過關。有一家大少打算趁假期到廣州滑雪，亦有情侶連同其他大學同學組隊到長隆「放電」，眾人料洗費1,000至6,000元人民幣不等；有市民認為，內地待客之道較香港好，即使本港推出食玩優惠或活動亦不太具吸引力。

曾生一家5口今日趁短假期到廣州玩，打算「滑雪、買吓嘢，食吓嘢」，預料洗費2、3,000元人民幣。他指，政府推出的某部分活動雖然不錯，譬如無人機，但「始終香港見得多，電視機又有得睇，加上內地服務態度好，消費價錢亦相宜」，故認為吸引力不大。

現時就讀大學四年級的阮生則與女朋友，以及其他大學同學到廣州長隆「放電」，但透露暫未計劃行程，但預料會到機動樂園玩及四周吃喝，撇除酒店車票，料最盡花費1,000人民幣。他指，到內地消費最主要「夠平」，電子支付亦非常方便，加上現時人民幣「低水」，「差唔多嘅嘢食，喺大陸只要用三份一價錢就食到」，認為政府推出的食玩優惠不太吸引。

黃生一家5口則打算到福州逗留3天2夜，期間會參與姪仔的畢業典禮之餘，亦會四周吃喝玩樂，預料共花費6、7000元人民幣。他又指，內地消費相宜，服務態度好，故自己亦傾向北上消費，同時亦建議本港飲食業學習，尤其是服務態度，「喺香港食野想落單，佢哋會當你冇到」，但內地則截然不同，「佢哋會主動問候你，譬如見落雨會問有冇帶遮、食嘢又會問夠唔夠飽，使唔使寫多兩樣餸。」