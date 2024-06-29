提高免稅額內地旅客表示歡迎　惟不過夜客指訪港以觀光為主

內地宣布提高居民赴港澳購物免稅額，由現時5,000元人民幣增至1.2萬元人民幣，連同可在口岸免稅店購物3,000元人民幣免稅商品，額度合共提升至1.5萬元人民幣。內地訪港旅客對提高免稅額表示歡迎，認為有助增加購買力，但對於傾向選擇即日往返的內地居民而言，則認為政策起不了太大影響力。

內地居民劉先生指，自己第一次來港，但因家住深圳，故不打算過夜，會即日往返；他指，晚上會跟朋友到尖沙咀維多利亞港觀看夜景，以及到附近的星光大道觀光，料每人或花費300多港元左右。對於免稅額提高，他指自己來港主要是觀光，而不是購物，故認為影響不大，但假若之後會來港購物，相信提高免稅額會有所幫助。

至於另一名內地居民Irene則從廣州抵港，同樣是即日往返。她指，今天來港主要是參與韓團的粉絲見面會，但有時間亦會周圍逛一下。她又透露，廣州乘高鐵來港非常方便，故過往放假時，自己偶爾亦會來港旅遊，期間亦會買香水、衣服等，但始終香港消費較廣州高，故認為提高免稅額是有一定幫助。

至於從武漢隨團來港的陳女士則指會在港逗留3天，譬如會去維多利亞港等。她指，香港不論在食、住、玩，都較武漢貴，笑言自己都是「普通人」，故最多也是預留了1至2萬港元在港消費。她亦說，得悉當局會提高免稅額，認為對消費有幫助，會多買一點東西，譬如化妝品、護膚品、鞋及衣服等。

新措施將在後日7月1日起，適用於羅湖、福田、深圳灣、西九龍高鐵站、拱北、港珠澳大橋珠海公路合共六個陸路口岸，而除了橫琴一綫口岸外，其他口岸亦會在8月1日實施。政府估計，每年為香港帶來額外88億至176億港元的購物消費額，經濟增加值約為27億至54億港元。