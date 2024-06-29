大帽山氣象雷達投運　採雙偏振技術　更有效探測雨點冰雹發展

天文台舊雷達服務香港24年，去年底退役，新大帽山天氣雷達投入服務，新雷達作為香港第二部雙偏振天氣雷達，安裝過程歷經兩季，由工作人員冒惡劣天氣安裝完成，該設備可在更極端的天氣條件下正常運作，為香港提供更加精確的天氣數據。

天文台科學主任（雷達及衞星氣象）劉子麒表示，新雷達是雙偏振S波段多普勒天氣雷達，大帽山新雷達是繼大老山雷達之後，本港第二部雙偏振天氣雷達，雙偏振技術能夠更有效的探測雨點大小，甚至能監測冰雹發展。新雷達在硬件方面也有所提升，大大減少了電子噪音以及衰減，能更準確探測到回波信號。劉子麒還表示，大帽山雷達位於香港海拔最高處，周圍沒有阻擋，與大老山雷達相比，大帽山雷達的地位會更加重要。

天文台雷達機械師（雷達及衞星氣象）鄺正勤則提到，新雷達的外部保護物料是玻璃纖維，可抵擋約每小時250公里的風速。雷達安裝過程歷經4個月，橫跨冬春兩季，工作人員從零下兩度的寒風，到潮濕大霧的春天，面對着十分惡劣的天氣，最終能趕在雨季來臨前完成安裝。鄺正勤還表示，舊雷達自1999年投入服務，已經累計服務香港24年，期間經歷了很多如山竹和天鴿等很多十號風球，令站內很多設施和雷達零件損壞，很多零件亦超出了其原有的設計壽命，也無法再購買零件維持運作十分困難，所以需要更換新的雷達。