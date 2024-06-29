網購演唱會飛　兩女被騙廿萬

澳門兩名女子疑墮網購演唱會門票騙局，對方聲稱退款，着事主提供網上銀行帳戶，帳戶內的存款卻被轉走，報稱損失共約20萬元人民幣(約21.6萬港元)。

在本周日(23日)，首名女事主上網見到有人出售某香港歌手的佛山演唱會門票，於是留言聯絡，其後「售票人士」聯絡事主稱可以「內部認購」，事主信以為真，按指示下載某應用程式，掃二維碼購買兩張總值5,160元人民幣(約5,572港元)門票。未幾，對方稱「出票失敗」並會退款，事主按指示提供銀行卡、網上銀行帳戶及密碼，作退款之用。

在等侯消息期間，事主手機收到銀行短訊，指有數筆存款被轉走，合共十五萬元人民幣。事主覺可疑，「售票人士」更失去聯絡，懷疑受騙報案，報稱連同票款共損失約155,160元人民幣。

另一案件發生於上月12日，另一名女事主在網上見到有人放售在澳門舉行的某個演唱會門票，聯絡對方並轉帳1,000元人民幣(約1,080港元)購買1張。該名賣家相約事主翌日在路氹區當面交收，事主到場但對方一直沒有出現。賣家訛稱曾到現場，但因其手機無網絡，無法聯絡事主，將退回1,000元給她，由於透過「後台系統」退款，事主需要重新匯款才可一次過退款。事主信以為真，惟轉帳後不停被指「操作錯誤」，結果由上月12至19日轉多3.9萬元人民幣(約4.2萬港元)，最終仍無法收到退款，隨後更懷疑被賣家「拉黑」。事主懷疑受騙，至本周日報案，報稱損失4萬元人民幣(約4.3萬港元)。