塔門昨起一連4日辦燕鷗節嘉年華　盼公眾了解保育推動鄉郊旅遊

塔門近年成為港人熱門露營地點，但就造成不少污染。環保協進會為宣揚保育燕鷗及其棲息地，由昨日(28日)起一連4日在塔門舉辦燕鷗節嘉年華，並於今日(29日)舉行開幕典禮。協進會表示，塔門物種豐富，其中有3種燕鷗會在香港繁殖後代，由於燕鷗繁殖地與塔門相鄰，為避免公眾誤傷燕鷗，協進會希望透過在塔門舉辦燕鷗節嘉年華，讓公眾了解燕鷗保育知識；同時希望政府可持續推動本土旅遊，將塔門變成鄉郊可持續旅遊熱點。

環保協進會表示，燕鷗受全球環境威脅致數量減少，本港出現的燕鷗大部分屬於季節性過境遷徙，當中只有3種會在本港繁殖後代。原先本港應加以保護其繁殖地，但以往曾有公眾因不了解燕鷗特性而誤入其繁殖地，導致燕鷗傷亡，協進會希望是次塔門燕鷗嘉年華，能讓公眾了解燕鷗這種鳥類，和其相關知識以及意識到及時保育的重要性。

協進會過去的一項研究顯示，塔門上共錄得205種植物、44種雀鳥、46種蝴蝶及6種哺乳動物，更曾記錄到一種只在東南亞棲息的蝴蝶「珍灰蝶」，形容塔門物種十分豐富。環保協進會總監邱榮光表示，塔門有一大片草地是特色，希望村民能復育草地，減少露營人士及動物對草地構成的壓力。他又指出，塔門以往盛產鮑魚，建議作為養殖試點，復育本土海產，而塔門作為一個旅遊地點，亦非常合適市民到訪和旅遊。

塔門距離市區約1.5小時船程，協進會表示，嘉年華期間每日有兩班船，每日最多可供200人到場參加，市民可透過網上報名，或即場報名上船。