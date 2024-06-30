渠務署「升級」尖沙咀雨水蓄洪池　容量加大13%成全港最深

去年9月的世紀暴雨敲響極端天氣加劇的警鐘，渠務署擬將位於尖沙咀市政局百周年紀念公園地底的雨水蓄洪池進行「升呢」工程，計劃將容量「升級」13%至2.03萬立方米，預計工程會在2027年第3季完成，屆時這個深度達30米的地下雨水蓄洪池勢成全港之最。渠務署工程管理部工程師鄧梓輝接受本報專訪時表示，今次工程「是一個大手術」，希望啟用後可將近30年的水浸黑點從名單中剔除。

由加連威老道至柯士甸路之間的漆咸道南路段，因地勢較低，水向下流，自1995年來已被列為水浸黑點。渠務署多年來曾做過不同的短期改善措施，但鄧梓輝坦言，此類措施多為小型工程，不能完全根治問題，「可以理解為一啲小修小補的動作……變咗好似你感冒食感冒藥，但你身體仲有其他病痛。」

為長遠提升漆咸道南、加連威老道及金馬倫道一帶的防洪能力，由2022年8月起，渠務署開展了尖沙咀雨水排放系統改善工程。耗資約9.5億元，建造一個地下雨水蓄洪池，集水範圍約75公頃，即約等於4個維多利亞公園的面積；受惠地區以由尖沙咀彌敦道以東至紅磡海底隧道、漆咸道南近加士居道至星光大道，區內常住的約4萬人料可免水浸之苦。

該地下雨水蓄洪池的蓄水量原先只有約1.8萬立方米，渠務署工程管理部高級工程師陳家欣表示，氣候變化和極端天氣影響愈來愈大，今次工程設計亦考慮到去年9月的世紀黑雨的衝擊。該署於去年12月正式決定將蓄洪池「升級」，現時蓄洪池蓄水量升至約2.03萬立方米，即相等於8個標準游泳池的容量。

問及工程上的挑戰，鄧梓輝表示蓄洪池上方的公園面積細小，且附近全都是高樓大廈，若要建造有一定程度容量的蓄洪池，只能向下發展。陳家欣又補充指，漆咸道南是尖沙咀主要道路之一，十分繁忙，工程要盡量避免影響交通；加上施工地點相當擠迫，多項程序要在小小的地盤同時進行，地盤上又有不少樹木，部分需要移植。