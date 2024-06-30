課後託管計劃擬擴展至18區約100間學校　平均每校提供約60名額

去年推出的在校課後託管服務計劃，由政府牽頭推動、學校提供場地、非政府機構營辦服務，學童在導師指導下在校接受功課輔導、溫習和參加課餘活動。「計劃」聚焦支援弱勢社群，特別是單親家庭，並在有較多目標學童地區的小學，目前「計劃」共招募了59間分別位於九龍城、油尖旺、深水埗、觀塘、葵青、荃灣及元朗區的小學，提供接近3,000個服務名額。

鑑於「計劃」推出後反應良好，扶貧委員會於今年6月14日通過由關愛基金撥款，延長「計劃」試行期至2024/25學年並擴展至全港18區。由教育局物色約100所有較多目標學童的小學參與「擴展計劃」。總服務名額以6,000名學童為上限，平均每所參與學校提供約60個名額。「擴展計劃」有提到導師與學童的比例、分班安排及人手支援，普通學童1：8，而有特殊教育需要學童則為1：5。須按學童就讀年級／學習程度安排到不同程度的組別接受服務，同時應聘任合適人員在參與學校及地區單位提供支援及處理行政工作。

荃灣公立何傳耀紀念小學上學年起參與「計劃」，校長朱慧敏接受電台訪問表示，已申請繼續參與，指學校有24班屬中型規模，相信60個名額已足夠，但關注有大型學校或位於基層家庭較多的地區是否足夠。

另外，香港青少年服務處服務總監梁樹明表示，其機構會繼續參與計劃，冀服務更多學校，會透過增聘導師以達要求。至於「擴展計劃」要求服務機構須於周六、周日及學校假期為有需要的學童在當區的服務單位內提供每日共6小時的託管服務。梁認為過往周末的託管需求不多，相信計劃擴展後，仍有足夠導師及房間提供服務。