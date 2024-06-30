觀塘市中心項目尾期料年底招標　准分期付款等誘發展商入局

為善用觀塘市中心重建項目土地，市建局行政總監韋志成今早(30日)發表網誌，團隊已將項目最後一期發展土地，由商業用途改劃為加入住宅元素的混合發展模式，令項目集住宅、商業、酒店、辦公室、社區設施和休閒娛樂等多元用途於一身，有關修訂已在今年4月獲城規會同意並呈交港府審批。獲得批准和地政總署批出項目的地契後，將審視物業市場的發展並配合政府賣地計劃，預計最快今年年底重新招標。

韋志成提到，為進一步提升項目的吸引力和競爭力，市建局團隊在籌備觀塘市中心2.0項目最後一期重新招標的這段期間，已委聘顧問公司與本地、內地和海外的發展商及投資者接觸，收集他們對項目的意見；並為項目提前進行各項更深入的技術研究和若干前期工程，以及研究優化項目的招標條款，期望能提升項目本身的吸引力，以及應對市場變化和財務風險的能力。

財務和招標安排方面，因應項目發展年期較長，目前高息環境下融資困難，對發展商造成較大的財政負擔，加上項目規模龐大，若能及早合組財團或引入內地或海外投資者，相信有助推動項目的發展。顧問公司未來一個月將展開第二階段的會面，接觸另一批本地發展商；同時，亦會聯繫發展商或投資者介紹項目詳情並收集意見。完成本地和海外的諮詢工作後，顧問公司會向市建局提交詳細報告和建議。

因應發展商的意見，市建局正研究有關招標條款，包括考慮提供靈活的付款方案，容許中標發展商或財團分期支付項目的前期款項，以及研究其他分紅機制的可行性。可為發展商提供更多彈性，亦可讓市場不同規模的發展商參與，令項目更具競爭力。

為加快推展項目的進度，市建局團隊亦在籌備項目最後一期發展的招標期間，進行技術研究和前期工程，當中包括拆卸發展區內的樓宇和完成平整土地的工作。此外，由於這個發展區涉及道路改道、興建接駁觀塘港鐵站的架空平台、兩條分別接駁駿業里和APM商場的行人天橋，以及地下管道等公共設施的搬遷和重置，市建局團隊已提前制訂相關的工程方案和施工圖則。