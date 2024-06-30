屋宇署電子呈交系統第三階段今啟用　現仍准提交紙本圖則

屋宇署今日(30日)推出電子資料呈交及處理系統第三階段，以接收及處理根據《建築物條例》(第123章)呈交的所有種類圖則和相關申請，包括一般建築圖則和改動及加建工程的圖則。現時仍然允許提交紙本圖則，屋宇署會繼續根據用戶反饋，提升和完善電子系統的處理能力，為2027年強制要求以電子方式呈交建築圖則作好準備。

連同屋宇署在內，共35個政府部門及機構可通過電子系統，即時並同時接收所有種類建築圖則和文件，減省與其他相關部門及機構之間傳遞紙本圖則及文件的需要，從而提高效率。電子系統允許容易地追蹤不同部門的進度，並在申請人、屋宇署和其他相關部門及機構之間，提高圖則處理的透明度。

屋宇署今年3月推出「建築信息模擬技術面積核查工具」，利用建築信息模擬技術審視設計及自動核查一般建築圖則內樓面面積的計算。此工具可節省時間和人手，覆檢面積計算的準確度，以符合《建築物條例》的要求。電子系統的全面實施將進一步推動「建築信息模擬技術」的應用，向全面採用「建築信息模擬技術」以電子方式擬備及呈交建築圖則的目標邁進。

自電子系統推出以來，系統已節省超過6.6萬張A1尺寸圖紙和超過480萬頁文件。隨着第三階段的推出，註冊建築專業人士不需再為屋宇署和其他政府部門及機構提交十數份圖則副本以處理其申請，有助節省用紙，減省印制和運送的需要。