當局冀住宅物業有充足供應　避免失衡樓價飆升

近期本港樓價波動，政府指處理私人物業市場需小心謹慎，當中未置業人士盼住宅樓價便宜一點，惟對於已置業者，樓價波動對他們有較大影響。財金官員在一個電台節目中表示，政府期望住宅物業有充足供應，樓市平穩，不要再因供求失衡而出現樓價飆升。他又認為目前樓價總體平衡及穩健，但當局會密切留意市場變化。

財金官員稱，香港投資管理有限公司兩星期內公布首兩個投資項目，其中百圖生科是他兩次到美國出差時都有邀請對方來港，他指歐美的華裔科學家、工程師對回流中國工作十分感興趣，而且首選香港落地。港投公司投資項目有戰略考慮，以其資金作為牽引工具，帶動其他基金投資，盼所投資的公司能夠帶動上中下游，構建生態圈，回報相對較慢。但另一方面，港投公司亦透過與基金合作，投資較成熟的公司，這些項目的回報率會較高。

他認為，發展離岸人民幣業務是香港獨有優勢，一定要發揮好，強調要提供更多人民幣業務產品及風險管理工具。他又提到要有實質措施令市民受惠，政府的工作就要加快，他以剪枝種花作比喻，認為要吸引企業來港，亦鼓勵外企人員舉家搬來香港。

另外，他亦於今日(30日)發表的網誌提及，去年香港人均本地生產總值達到50,500美元，位於全球前列。本港國際化特色繼續保持，去年境外公司在港設有辦事處以至區域總部的公司，約有9,000家。香港股市值現時超過32萬億港元，是97年回歸時的10倍，GDP的11倍。資產管理規模逾30萬億港元，約2,700個單一家族企業辦公室在港營運。