消防救護工作體驗日　學員學習正確滅火知識

消防處昨日（29日）舉行為期兩日的深水埗區消防及救護青年團暨「裔智計劃」消防及救護工作體驗日，一班來自深水埗區青年團與社區不同學校中一至中三的學生，體驗前線消防和救護人員的工作，加深了解滅火及救護行動，並以分組形式學習應急知識及進行紀律訓練。參加者亦於今日（30日）參加終極任務，完成由逃生、急救及滅火三方面組成的競技挑戰賽。

消防處助理消防區長楊強指出，希望制定一個有社區特色的消防計劃，將知識帶入社區。消防處高級消防隊長司徒宏斌指出，活動透過與消防員一同集隊及用膳等，其學習步操，提升學員自律及自理能力。消防處高級消防隊長伍穎賢則指，對今次活動的成效感到滿意，並透露將於8月舉行更大型體驗日，學員甚至可跟隨消防員進行巡查等工作，更深入體驗消防員這個職業。

參加學員Stella指出，消防喉在日常生活中猶如「裝飾」，但在體驗日則可學習到正確的使用方式，如何個撲滅火源，另外她亦學習到心肺復甦的正確方式，假如有人暈倒亦可提供協助。