逾9成居民滿意喜信過渡屋環境　社協盼放寬資格及延長入住年期

社協公布一項有關過渡性房屋「喜信」的民調，發現94%居民滿意過渡性房屋的環境及服務。(袁志豪攝)

本港基層住屋難，公屋供應不足，覓地困難。香港社區組織協會(下稱社協)多次提出過渡措施紓緩房屋問題。社協今日(30日)與一眾基層住戶一起，公布一項有關過渡性房屋「喜信」的民調，發現入住率維持100%，逾9成居民滿意過渡性房屋的環境及服務，認為對居民的經濟、住屋質素、家庭關係、社區關係等都大幅提升，盼延長「過波性房屋」租住年期及放寬相關申請資格，助基層上公屋前改善生活環境。

2022年1月入伙的喜信提供140個單位，直到今年5月尾已協助197個住戶，409名苦候公屋的基層市民脫離環境惡劣、粗金昂貴的住屋，亦一直維持甲乙類八二比例。當中72%的租戶於搬入前居住不適切住屋，包括劏房、分間樓字單位及板間房等，其餘28% 則為與人合租、大家庭租住完整單位、居於宿舍等。

社協於今年5月以問卷形式訪問140個住戶，以了解喜信過渡性性房屋的成效及居民生活質素，結果發現94%的居民都多方面滿意過渡性房屋的環境及服務，認為生活身心健康改善，居民生活有意思及有幸福感等。而過渡性房屋不單解決居民的房屋問題，還有支出少了，大部分租金及水電費少了，8成以上居民都有參與喜信的社區活動及服務，建立村內村外的人際網絡。

52.1%住戶在入住「喜信」前沒有儲蓄習慣，而在入住後，100%住戶都參加喜信的儲蓄計劃，52%更增加了儲蓄額。租戶入住前就業率為63%，入住後為66%，33%住戶表示人住喜信後，收入增加了，35%表示入住後收入穩定了，60%相若。

社協盼當局延長「過波性房屋」租住年期至分配公屋，公屋編配配合轉區，以增加住屋穩定性。亦應放寬要輪候公屋3年的申請資格，與簡約公屋分工並駕齊驅，助基層告別劏房，而過渡性房屋應以人為本，現金津貼助營運，提升居民生活質素。