入境處新婚禮禮堂不落俗套　自選燈光添浪漫　新人讚更勝坊間

將軍澳入境事務處新總部行政大樓地下增設的婚禮禮堂，面積約100平方米，可容納約80名親友見證新人的難忘時刻。禮堂自3月12日起供新人預約以來，截至昨日(29日)，已有228對新人預約舉行婚禮，當中28場婚禮已完成，今日作為禮堂正式啟用後首個周日，更有6對新人在此「拉埋天窗」。

有新人表示，相較紅棉路婚姻登記處，入境處新總部大樓的婚姻禮堂環境更寬敞，打破一般人覺得政府禮堂呆板、單調的固有觀感，多款貼合市場的精緻布置令人感到驚喜。一對新人十分欣賞入境處人員別出心裁，令他們及親友留下難忘回憶。

新總部婚禮禮堂設計新穎，採用有星光效果的特色背景幕牆；禮堂內的燈光系統更可以調節主題色彩，共有5種顏色，包括香檳金、甜蜜粉、浪漫紫、極光綠、湖水藍，供新人按自身喜好進行個性化選擇，為婚禮增添浪漫氛圍。新人就坐的位置，更位於禮堂正中央、面向賓客，以星光幕牆為背景，令新人成為全場焦點。

婚姻登記處外的「囍」字的特色牆，及登記處名牌為傳統打卡位置，除此以外，等候大堂及婚禮禮堂的花藝布置，設計參考現時市場上受歡迎的元素而成，當中婚禮禮堂外更設置了心形花圃，完成儀式後開門直達。位於地下高層的平台花園，設有頭紗雕塑「織‧愛」，為首個使用3D金屬打印技術的大型試點作品，作品採用1312個鏤空心形紋理，呈現不同美態，象徵「一心一意」永恒的愛。新人彼此長相廝守的兩顆內心，與作品交織成1314顆心，在此許下「一生一世」的承諾，走進人生另一個階段。新人及出席婚禮人士可沿心形花圃旁邊的樓梯或使用婚禮禮堂旁邊的電梯到達，見證珍貴時刻。

事實上，入境處個人證件部一向真心服務市民，提供最優質及貼心服務，之前有護照宣傳車游走多區，之後有身份證加開夜埸及公眾假期及開多一間臨時館，現在有「咁靚咁用心嘅婚姻禮堂」。