深中通道首團出發　車程縮至半句鐘　團友指北上更方便

連接深圳與中山的「深中通道」今日（30日）正式通車，深圳至中山車程可由2小時縮短至30分鐘。有旅行社的首發團下午2時於觀塘APM的服務站開出，3架旅遊巴接載90名旅客到中山東區，營運副總監指出通道開通令交通變得便利大約一小時已可由香港到達中山，港人北上除了深圳外亦有另一選擇，同時有望可吸引中山的旅客來港。

永東直巴管理有限公司的首發團下午2時開出，隨團的營運副總監謝蔚俊指首發團反應熱烈，推出約兩至三小時便已售罄。加上臨近長假期，賣票情況亦相當爆滿，反映港人北上意欲大增，預期生意可增加約30%。而為應付客量上升，旅遊巴班次亦會由每日26班增至40班，約半小時一班車，票價則因路程減少而由最平110港元減至最平90港元。

隨團市民鍾先生指今日通道通車，特意報團體驗「有幾快」，更表示一知道有首發團推出便立即報名，若真的很方便很快捷亦會更經常回中山旅遊，「返去飲飲食食休息吓。」另一位市民姚女士則因長假期報團到中山放鬆，她指出如經通道車程縮短，會增加回去的意欲，「睇吓有冇時間，長假期可能去外國地方，短假期就會返大陸。」市民張小姐則認為通道開通後會更方便，特別是不用經虎門大橋，車程應有所縮短，亦增加到回內地的意欲。

議員張欣宇亦有隨團回中山，他認為通道開通令港人北上會更便利，香港亦要爭取機會，吸引更多中山、順德的遊客，雙向增加人流。另外，他亦提到通道的落腳點位於深圳前海，而香港洪水橋及前海之間亦將興建鐵路連接兩地，張欣宇認為應加快進度把握機會，將1小時生活圈擴展至中山等地，吸引當地高消費力群體來港。