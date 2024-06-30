煤氣公司為搶人才改革課程　學員3年課程均獲薪酬津貼

各行各業「搶人才」潮下，技術行業招聘愈見困難。為吸引更多年輕人入行，煤氣公司與職業訓練局(VTC)今年起合作，改革見習技術員計劃（氣體）課程，學員攻讀課程的3年間，全數獲得薪酬津貼，較過去多一年；課程內容亦會涉獵新能源、ESG等範疇。有學員在課程中找到人生目標；亦有學員完成課程後持續進修，並完成大學學位。

見習技術員計劃（氣體）課程提升至3年制下，學員首年會於VTC全日上課，學習燃氣理論、燃氣裝置安裝、維修、投入運作等，同時獲安排到煤氣公司接受燃氣工程培訓和在職學習；第2及第3年則主要在煤氣公司接受專業訓練，實踐學習內容，並以兼讀形式完成VTC課程。

學員完成3年培訓後，將考獲「全牌」，即機電工程署第1至8類氣體牌照，成為專業的註冊氣體裝置技工，可以勝任不同的燃氣工作崗位，如安裝、接駁、維修及更換氣體喉管等工作。煤氣公司料他們的晉升機會亦更多，亦會資助學員持續進修，包全數資助修讀職專文憑及燃氣工程專業文憑，修讀學士和碩士學位等課程也有80%資助。

以往的見習技術員課程，學員只有在第2及第3年才獲薪津。新課程下，煤氣公司會直接招聘學員3年，期間均會提供薪津，學員比以往多1年經濟支援，也提早一年進入職場實習。煤氣公司集團人力資源總監暨集團安全及環保總監林銘榮表示，課程提升需每年增撥300萬港元，亦投入更多人手和資源，課程另新增氫能、能源行業趨勢等範疇，擴闊學員的視野，希望能招募更多更高質素的學員。

兩年前就讀中四的陳衍耀因對傳統學科興趣不大，在老師建議下投考見習技術員。剛開始培訓時，陳衍耀笑說自己比較懶散，自從跟煤氣師傅外出工作後才變勤奮，不但把傳授知識、技術傳授給我們，還把專業態度及待人接物之道傾囊相授，教導檢查要注重細節，令他自此不敢怠慢。陳又說成為課程間找到新目標，通過考試成為技術員於燃氣工程領域發展。

29歲、曾在零售業工作的余錦達經朋友介紹下投考見習技術員。他在與師傅到新蒲崗火警現場部署緊急維修時，留意到師傅嚴陣以待，為火警可能波及煤氣喉管及緊急情況下做好應變準備，才知道家裏有煤氣供應並非理所當然，對能成為煤氣技術員感到驕傲。余又說從見習技術員的工作中，不但找到使命感，更推動他一邊工作吸取經驗，一邊繼續進修，完成大學學位，成為工程師，一步步圓父母的心願。