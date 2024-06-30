醫療事故後責成醫管局改革　政府：問責處分或致消極心態

醫療事故往往引起社會高度關注，政府今日(30日)表示在近期醫療和設施事故後，已責成醫管局全面檢視管理問題和改革需要，並非很罕有或很嚴厲，惟醫療事故「一宗都嫌多」，若按季度統計宗數，則與以往沒有明顯分別。

衞生官員在一個電視節目中稱，新冠疫情後已想醫管局檢視管治，盼提升公營醫療的質量和效率。他指，香港醫療若要繼續做領導者，就一定要創新。被問到醫療事故後，經常無人問責，他就指，除非員工故意引起事故，否則他也不同意必定要解僱員工或要員工停職，指這些處分對公立醫院持續進步並無好處，而且也可能會引起「多做多錯、少做少錯、不做不錯」的心態。

他指本港醫療人手不足肯定是事故發生的其中一個因素，但非唯一因素，不應忽視其他結構問題，例如系統、流程和個人問題。 至於公立醫院收費水平的檢討，年底將會提出方案，又指調整將「有加有減」，循序漸進。而急症室用在次緊急和非緊急病人的成本，一年就要20多億港元，認為可以更好利用，幫助重症或罕見病患者。

去年政府提出，將向大灣區其他城市的醫療機構策略性採購醫療服務，以縮短輪候時間。他指相關工作已籌備至最後階段，會以港大深圳醫院作為試點，指跨境服務涉及質量安全和電腦系統對接等問題，當局會循低風險項目的方向推進，也會考慮患者的接受程度，強調相關服務都是自願性質。

衞生官員續指採購大灣區醫療服務的指相關工作會小心推進，會堅持與大灣區其他城市優勢互補，互利共贏，不能只是「我贏你輸」。他又強調保障市民健康、提供醫療服務的總體責任仍然在於特區政府，故此不會隨意叫市民到大灣區其他城市求醫。不過，在個別情況下，可以讓市民有更多選擇；而且香港在個別服務供應存在短缺，若其他地方具優勢及更高效率，就可以合作推進。