中国海洋石油特約：夏天電費交到窮　林超英醒你「慳電七招」！

想在炎炎夏日省電，慎選慎開冷氣只是其中一環。《東呼即應》找來香港「超級慳電達人」、天文台前台長林超英羅列出「慳電七招」，包括用風扇製造氣流代替冷氣、開冷氣調至27度(攝氏)等。另外亦有人以極端節能態度慳電，被質疑是病態。臨床心理學家則稱，最重要是不影響他人，沒影響到令自己不舒服，這便不算作有問題。

《東呼即應》落區訪問市民有沒有甚麼省電方法。許女士表示，家裏的燈都用最省電那種。劉小姐指，聽說又關又開更費電，若只離開片刻寧可繼續開。蘇先生稱，電熱水爐用時才開爐，不用就不要開爐。

香港「超級慳電達人」、天文台前台長林超英稱，他省電可省到電費單交「-$7」，不用交費之餘，還有餘數可給下期扣。他又羅列出「慳電七招」，包括用風扇製造氣流代替冷氣、開冷氣調至27度(攝氏)、用窗簾擋陽光入屋、熱水爐別長開不關、電熱水壺煲一杯喝一杯、家電不用即關勿待機，以及冬天穿電暖背心代替暖爐。

林超英指，大多數人也知道，很熱時若有風吹過便很涼快，他在家會自製氣流，令自己涼快。他舉例指如睡覺不會開冷氣而開窗，雖會有蚊，但會放下蚊帳。因使用蚊帳會更熱，但他會放一個15cm直徑的電風扇，從蚊帳頂吹下來，氣流會帶走他身上熱量使他舒服地入睡。他稱十年來靠該些USB風扇，便解決了熱的問題。

林又指，除了開冷氣，香港有種家電很耗電卻沒人知，就是即熱式熱水爐。他指即熱式熱水爐動輒便一萬W，開一分鐘就會花掉一度電，但現在很多年輕人洗澡動輒花半小時，這樣便花掉5度電，一個月已達百多度電，花掉不少錢。另外很多人會忽略的是電熱水壺，不喝時水涼了又翻煲，結果是浪費電力。他指有人煲兩杯水，卻只喝一杯，下次又加一杯，煲完又只喝一杯，結果有部分水翻煲了無數次，便浪費了很多電。故此他認為飲水才煲水，喝了便算。

在日本東京，有一名稱為「日本0電費生活達人」的知名慳電達人。現年63歲的藤井智佳子，自2011年東日本大地震後，她便實踐綠色能源生活，不但在家中露台安裝太陽能板，產生的電力足夠照亮家居幾天，在下雨天時，她更會在家騎單車發電等。

臨床心理學家黃沛霖表示，最重要是不影響他人，不影響到令自己不舒服，這便不算作有問題。做得開心、沒不舒服，對她來說，不像是強迫行為。黃指節能並沒有妨礙他人，但為何總有人愛戲謔他們，最主要是正常行為的定義。她指城市人跟節能的人價值觀不同，大部分人也不會明白他們的價值觀，引伸到看作是極端行為。