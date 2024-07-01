東方日報A1：首日營運熱鬧　深中通道塞爆

連接深圳和中山的深中通道昨午3時正式通車，往返兩地車程可由兩小時縮短至30分鐘。首日通車旋即吸引大批人駕車體驗新路線，亦有不少香港旅行社舉辦「首發團」經深中通道往返中山。不過，大批人士「趁熱鬧」使用新通道，導致隧道連接通道等的交通嚴重擠塞。有港人苦等逾3小時仍未到埗，大呻較過往駛經虎門大橋慢；亦有旅行團超時達4小時。本港旅遊業人士相信塞車情況只會在首天發生，過後會回復正常。

踏入昨午3時，首批車輛開始駛入全長24公里的深中通道，其中首輛通過中山翠亨東入口車輛正是粵港直通巴士，車上共有20多名乘客，都是從中山前往香港。本港亦有旅行社舉辦「深中通道首發團」，吸引90人報名。3輛旅遊巴昨午2時在觀塘開出到中山東區。

隨團市民鍾先生表示，知道有首發團推出便立即報名，特意來體驗車程「有幾快」，相信若交通更方便快捷，會更經常到中山旅遊，「返去飲飲食食休息吓。」市民張小姐則認為通道開通後會更方便，特別是不用經虎門大橋，車程應有所縮短，亦增加北上意欲。

不過，實際情況不似預期，由於不少人在開通首日駕車駛至通道「趁熱鬧」，加上疑全線實施交通管制，造成大塞車。不論深中大橋及隧道，以及附近連接路均出現長長車龍。黃先生向本報表示，下午3時在皇崗口岸出發，原定經深中通道只需不足一小時便能前往中山，殊不知遇上大塞車，經過3小時後他仍被困在深中隧道，尚未抵達通道的東人工島，大呻較過往駛經虎門大橋慢很多。

塞車期間，有司機及乘客為消磨時間，部分人將車停泊路旁，落車「踏足」通道，到橋邊「打卡」拍照；亦有人吃西瓜消暑；有人放航拍機拍下塞車情景，更有人路旁小便。

另外，有旅行團昨早9時先安排旅客經廣深沿江高速及虎門大橋的舊路，花約兩小時前往中山，至昨午約3時半便回程經深中通道返港，原定下午5時便到落馬洲。不過，由於導航系統未更新，找不到深中通道的連接路，加上大塞車，直至晚上9時才抵達深圳市中心，變相遲了逾4小時。

有份舉辦中山團的香港旅遊促進會總幹事崔定邦相信，深中通道塞車的情況只是單一事件，之後料交通當局會好好安排，包括禁止市民停車拍照等，以及司機會漸漸適應新路，亦有司機會按路況改行其他道路前往中山或深圳，做到分流的效果。崔又透露今日的經深中通道的中山團如期出發，沒有人退團。

永東直巴營運副總監謝蔚俊則指，香港經深中通道到中山，一般只需約一小時，在得知通道擠塞後，已安排另外5班直通車改回行經虎門大橋，日後亦會靈活調動直通車的行駛路線。他預期，中山線生意可增加約30%，亦將加班至約半小時一班，票價亦因路程減少，減至最平90元。他又指首發團推出約兩至3小時便售罄。

全長24公里的深中通道由伶仃洋大橋、人工島及海底隧道組成，是繼港珠澳大橋後另一條接駁通珠三角東、西兩岸的大型行車幹道，行車時速限100公里，來回共8條行車線，較虎門大橋多兩條行車線，日均車流量可達10萬架次。不塞車的情況下，由中山經深中通道往返深圳將縮短最快至30分鐘，相較於過去行走虎門大橋節省1.5小時；前往江門、肇慶等地，亦能節省約一小時。通道私家車全程收費66元人民幣（約71港元），小巴及旅遊巴則收費79至100元人民幣（約108港元）。

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