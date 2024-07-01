港澳非中國籍永久居民7.10起 可申辦來往內地通行證

國家出入境管理局周一（1日）公布，為進一步服務便利內地與香港、澳門之間的人員交流交往，支持香港、澳門更好融入國家發展大局，今年7月10日起為港澳永久性居民中的非中國籍人員簽發來往內地通行證件。

根據規定，港澳永久性居民包括中國籍和非中國籍，為進一步便利港澳永久性居民來往內地，出入境管理局決定依法為其簽發來往內地通行證件，港澳永久性居民中的非中華人員可自願申辦港澳居民來往內地通行證（非中國籍），首次申辦通行證，由本人向出入境管理局委託的香港中旅集團或澳門中國旅行社提交申請。在內地停留期間遇到證件到期、損毀、遺失情況，可以由本人向內地設區的市級以上公安機關出入境管理機構申請換發、補發，也可以辦理出境證件出境後向香港中旅集團、澳門中國旅行社申請換發、補發。

持證人在證件5年效期內可以多次來往內地，每次停留不超過90日。根據2017年公共安全部關於對入境外國人留存指紋等生物資訊公告的相關規定，持證人在口岸履行指紋採集等手續後，可以經快捷通道通關。

持證人不得持該證在內地工作、學習或從事新聞訪問等活動，若確需進行上述活動的，應向外交部駐香港、澳門特派員公署或內地公安機關出入境管理機構依法依規申請辦理簽證或停留居留證件。

新政的實施將進一步推動內地與港澳間人員廣泛交流交往，便利商貿投資、文化旅遊、教育科研等活動順利進行。出入境管理局下一步將持續深化出入境管理服務改革創新，為內地與港澳居民提供更優質更有效率的往來便利。