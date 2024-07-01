指新大熊貓豐富港旅遊資源　龐建貽：提升海洋公園保育深度

中央再度送贈兩隻大熊貓給香港，而牠們將於海洋公園定居，海洋公園公司主席龐建貽指新大熊貓的加入不單豐富香港的旅遊資源，更將提升海洋公園保育和教育工作的覆蓋面和深度。

大熊貓一直是海洋公園最受歡迎的動物大使，牠們自1999年起為超過5,500萬來自本地和全球各地、跨越不同世代的訪客人次，帶來無數珍貴的快樂回憶。龐建貽指兩位萬眾期待的全新大熊貓動物大使，定必為海洋公園的保育和教育工作增添力量和國際光芒。

龐建貽指大熊貓佳佳、安安以及盈盈、樂樂分別在1999年及2007年抵港，可說是與香港特區一起成長，而作為四川以外的重要大熊貓保育基地，海洋公園對大熊貓物種的在地和遷地保育工作一向不遺餘力，當中包括物種護理、醫學、科研和社區教育。海洋公園教育活動陪伴全港孩童和學生成長，大熊貓更是當中不可或缺的一部分。除了推廣科普和生態保育，海洋公園更策動了多個以大熊貓為主題的遊學和川港文化交流項目。

海洋公園曾經刷新兩項佳績，包括大熊貓佳佳是在人類照顧下全球最長壽的大熊貓，而安安則創下人類照顧下全球最長壽的雄性大熊貓紀錄。海洋公園更榮獲四川省政府機關授予「四川省自然保育基地」的資格，肯定公園對保育大熊貓所作出的貢獻。

海洋公園保育基金自2005年起支持超過90個有關野生大熊貓的保育項目，涵蓋科學研究、能力建設和社區教育等範疇，當中包括於2008年5月四川大地震後成立「大熊貓基地震後重建基金」。除了在園區內的設施展示和專業解說，公園在2023至2024財政年度，為不同年齡及需要的參加者提供了共18個與大熊貓或四川相關的教育活動。