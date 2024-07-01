餐飲業8至9成轉用替代品餐具　謝展寰稱社會已形成走塑文化

管制即棄膠餐具和其他塑膠產品政策由今年4月22日起實施。環境及生態局局長謝展寰今日（1日）撰寫網誌，回顧過去兩年的工作，他指「走塑」政策的適應期至今剛過兩個月，餐飲業已有約8至9成轉用替代品餐具，認為新的「走塑」文化已在社會慢慢形成。他又表示，今年首半年「綠在區區」收集的回收物，相比去年上升約6成；整體廚餘回收總量亦大幅增加。

謝展寰表示，環保署人員分別巡查了逾1.75萬間食肆、1.35萬間零售店和1,300間酒店及賓館，而最近一星期的巡查結果顯示，餐飲業大部分已轉用替代品餐具，而不提供外賣餐具的食肆約佔兩成，連鎖食肆亦表示約8成顧客不需要外賣餐具。至於零售和酒店業，環保署巡查顯示，符合新法例要求的比例已達95%，謝認為新的「走塑」文化已在社會慢慢形成。

至於在減廢回收方面，廚餘回收總量增加，以5月的家居廚餘回收量為例，是去年平均數的8倍。而廚餘回收設施方面，由2022年7月至今，廚餘收集點由170個增至約1,200個，環保署亦已提早在6月底完成在全港213個公共屋邨安裝智能廚餘回收桶，預期市民對廚餘回收的需求會持續上升。環保署在未來一年也會增加公共屋邨及私人屋苑的智能廚餘回收桶的數目一倍，並設立100個廚餘回收流動點，以及在約100個垃圾收集站設立廚餘回收點。而「綠在區區」已在去年中開始陸續在50個公共屋邨設立小型「回收便利點」，預計全港公共收集點的數目將在未來一年增加至800個。

環評程序方面，條例修訂後，環保署已批准了共10份環評報告，主要涉及道路和基建項目，這些項目的環評程序需時約15至24個月，平均每個項目約19.7個月。他又舉例指，較大型的「十一號幹線(元朗至北大嶼山段)」工程項目，整個環評程序時間比原先預期縮減近半，並在18個月內完成及發出環境許可證，當中法定公眾查閱期維持不變。