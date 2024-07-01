追蹤大灣區航空社交帳戶　可獲贈神秘禮品

大灣區航空最近頻頻有動作，早前不斷推出各式各樣的優惠，包括快閃推廣、學生優惠、租車優惠等，今次最新的推廣是送出神秘小禮物。由即日起，大灣區航空的乘客無論購買任何一款票種，只需追蹤該公司的Facebook及Instagram帳戶，並向機艙服務員展示相關頁面，即可獲贈神秘禮品一份。數量有限，送完即止。

就記者所觀察，大灣區航空近來積極在Facebook及Instagram發表帖文宣傳，兩者的追蹤者合共已超過4萬人。據獲贈禮物的乘客向東網透露，機艙服務員送給他們每人一份東海好茶茶包，另外還即場請他們品嚐一杯東海好茶。

大灣區發言人表示，該公司最近在社交媒體平台加大力度宣傳，並留意到網民對此亦有不錯反應，他們期望以輕鬆和創新的手法，以「貼地」的方式加強與不同客群的接觸，特別是年輕一族，藉此推廣大灣區航空之餘，亦有助刺激整個航空業市場。該公司稱會繼續在社交媒體平台提供各項推廣優惠和服務資訊。

大灣區航空自2022年7月啟航以來，飛行網絡不斷擴展，現已有多個不同旅遊熱點的航線，包括曼谷、台北、東京、大阪、首爾、馬尼拉等。今年7月12日，該公司將會推出海南省海口市的定期航班服務。