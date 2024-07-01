提高免稅額　尖沙咀名店排隊入場人數不多　內地旅客使2萬買名牌

內地居民赴港澳購物免稅額提高至1.2萬元人民幣，連同口岸入境免稅店商品，額度合共增至1.5萬元人民幣，措施今日(7月1日)起率先在6個口岸實施。東網記者於早上11時到尖沙咀視察環境，尖沙咀廣東道名牌排隊等候入場的人不多，但仍有旅客進店消費。

有內地旅客表示，約半年來香港3至4天，每次花費1萬元人民幣，這次在名店花費了6千元人民幣，認為提高免稅額會有助於香港消費。內地旅客陳先生表示，是次在香港過夜1天，在名店花費了2至3萬港元。而來自福建的方小姐透露，在香港過夜2至3日，在名店花費了2萬元人民幣。

另外，今日零售與餐飲業界再度舉行香港開心購物節及優惠活動，有逾160個品牌、約5,000間商店提供折扣優惠，又送出逾300項免費禮品，包括有酒店送橙汁或咖啡茶、貿發局4,000張免費博覽門券、快餐店憑卷惠顧送飲品、Pizza Hut堂食送意粉等等，不過有店舖未見貼出相關優惠。另有連鎖快餐店則推出「冬瓜盅」二人小菜套餐，71折後只需99港元。