天水圍寮屋起火　不良於行男戶主倒斃屋內

天水圍發生奪命火警。今午(7月1日)約1時，屏廈路東頭村內一間寮屋失火，冒出的濃煙直攻半空，驚動多名村民報案。消防接報到場，派出一隊煙帽隊開動一條喉灌救，同時出動搜救隊協助疏散救援。火勢迅速被撲滅，惟屋內一名男住戶證實死亡，起火原因有待進一步調查。

案發寮屋住有一對姓鍾夫妻，鍾太表示，該屋以磚頭及板塊建成，每月租金約4,000港元，夫妻居住約8年。丈夫早年患癌症，現已康復，他亦曾經中風，需以助行椅協助出入。3周前他不慎跌傷左手腕，剛消腫不久，豈料3日前擦牙再跌傷背部，導致手腳均無力。二人相愛約20年，一直沒有結婚，後因丈夫健康日差才拉埋天窗，她成為丈夫的照顧者。

事發前，鍾太出外到屯門購物，她曾叮囑丈夫不要落床，然後他即上床睡覺。期間，她接到街坊電話，指其住所發生火警，因此她乘的士趕回家。當時她未知丈夫生死，曾稱「我覺得佢今次凶多吉少，佢好爛瞓，又行唔到，中過風！」。她又指，以往住所曾多次發生火警，並慨嘆「如果我喺度，會周圍聞，快啲發現。」對於起火原因，她則謂「聽講話跳掣，之前都試過電掣短路。」

另外，喪生男住戶與前妻育有一女兩子，其中長女居住天水圍天恒邨，她事後亦到場了解情況，並引述消防指父親燒成焦屍，死亡原因有待驗屍確定。