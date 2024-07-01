賭波集團8年涉逾10億元　粵港澳拘93人　包括澳門海關人員及港人

本港球壇日前爆出「打假波」事件引起坊間對賭波的關注，而粵港澳則出現規模龐大且已運作8年的跨境不法賭博犯罪集團！澳門當局今日(7月1日)表示，早前聯同內地及香港執法部門展開行動，合共拘捕93人，其中50人在澳門落網，包括集團主腦及骨幹，當中更包括一名澳門海關人員，並起獲800多萬澳門元、港元及人民幣現金；內地方面扣押逾90個銀行帳戶，涉及2,000萬元人民幣；而香港方面則在屯門拘捕一名男子，涉嫌自去年6月至今年3月期間，協助集團收受超過800萬港元「波欖」。澳門執法部門相信該集團自2016年運作至今，涉及金額不少於10億澳門元。

在澳門就逮的50人當中，包括2名集團主腦，分別姓梁，33歲，澳門居民，無業；以及姓馮，33歲，澳門居民，報稱司機。另有9名骨幹成員年齡介乎29至47歲，均為男性，澳門居民。澳門海關證實其中1名集團骨幹為馬姓海關人員，目前已即時開展內部紀律調查程序，對該名人員採取防範性停職措施，並將之移送司法機關處理。

其餘39名被捕人士則為犯罪集團成員，他們年齡介25至62歲，當中包括33男6女，均為澳門居民，其中4名25至37歲的男子涉嫌在澳門經營不法賭博場所。此外，澳門執法部門指，被捕者當中有4名男子於2022年入獄前曾參與不法賭博犯罪活動，暫未發現他們在服刑期間繼續參與有關活動，4人年齡介乎28至35歲，當中3人為集團主腦，1人為骨幹成員。

案情指，澳門執法部門早前就2022的清洗黑錢案展開後續調查期間，發現4名正在服刑的集團成員有經營不法賭博活動的迹象，經調查後揭發是次涉及逾10億元的巨額網上賭博活動，相關集團成員以澳門、香港及廣東為主，在與本港及內地相關部門聯合偵查後發現，該集團利用海外伺服器架設網站，收受外圍足球及籃球博彩，並以較高賠率作招倈，透過代理「搵客」落注，並提供24小時的網上客服。

調查直至上周六(6月29日)，粵港澳三地執法部門在早上7時同步展開行動，澳門方面在澳門、路氹及路環多個住宅單位，拘捕50名涉案人士，檢獲800多萬現金、103部手提電話、26部電腦，以及大量相關作案證據；內地方面行動則拘捕42名集團成員，當中包括38男4女，年齡介乎28至48歲，起獲8,000萬人民幣現金，同時扣押90多個銀行帳戶，涉及2000萬人民幣。而香港執法部門則在屯門拘捕1名男子，他涉嫌自去年6月至今年3月期間，協助集團收受超過800萬港元「波欖」。

根據澳門執法部門調查所得，歐國盃期間該集團每周收受超過7,200萬澳門元的外圍投注，估計集團自2016年起運作以來收受的「波欖」不少於10億澳門元。而該集團分工明細，設莊家、總代理、代理，當中莊家負責管理及維護網站、伺服器及帳號，而總代理會以「人頭戶」轉移資金，代理則負責招攬賭客。

另外，澳門執法部門另發現其中4名被捕男子於當地黑沙環區一商場開設實體非法賭檔，該賭檔以咖啡廳作掩飾，透過熟人介紹以會所方式經營，為客人提供德州撲克及麻雀賭博，同時亦會安排莊荷為德州撲克賭客派牌。為掩人耳目，該賭檔並非恒常運作，只有達一定數量的賭客時才會開運經營。

對於涉案的澳門海關人員有否向集團透露當地執法部門的內部訊息，澳門當局指未有證據顯示相關人士的職務與集團運作有關，但作為骨幹成員，該澳門海關人員與集團的莊家及代理有密切關係。至於不同層級分贓、實體賭檔與網上博彩網站的關係仍待調查，由於涉案疑犯及證據眾多，資金鏈亦相當複雜，澳門執法部門需再作跟進，現階段只能確定4名經營實體賭檔的人士同時亦是不法賭博集團成員。