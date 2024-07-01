海洋公園擠滿人睇盈盈樂樂　旅客期待新熊貓到埗

中央同意再次送贈一對大熊貓予香港，港府料大熊貓將於數月後到埗。雖然新熊貓未到，但仍有大熊貓盈盈和樂樂坐鎮。東網記者今日(7月1日)到海洋公園的大熊貓館視察。適逄假日，館內人流如鯽，爭相走到最佳觀賞位置。盈盈和樂樂看似心情愉悅，一時在園內大搖大擺走來走去，一時「埋頭苦幹」食竹。多名旅客表示期待看到新熊貓，更有的說會因而增加入園次數。

本地居民徐先生趁今日假期帶小朋友來看熊貓，他指偶爾才會來海洋公園遊玩，但新熊貓到埗後，會增加入園次數。另一港人伍小姐則指，甚少到海洋公園遊玩，但如果大熊貓抵園後，會找機會入園看。她希望新熊貓可以叫「海海」、「洋洋」，代表海洋公園。

今日專程入園看大熊貓的港人溫先生對新大熊貓相當期待，形容「可愛而且瀕危絕種的動物」，日後會增加參觀入園次數。內地旅客苗先生是第一次到訪，對香港即將再有兩隻大熊貓定居海洋公園，表明會再入園睇大熊貓。

不過亦有人對新熊貓興趣不大，本地居民譚小姐表示，今日假期帶小朋友入園玩吓；坦言即使有新大熊貓來港，也不會增加入園意欲，反而如果增加海豚數目或會考慮增加入園次數。