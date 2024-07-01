天眼直擊：男賊兩潛夾公仔店　圓鋸爆鎖再硬撬兌幣機盜萬元

屯門華都花園一間夾公仔店，今日(7月1日)被賊人撬開兌幣機偷走錢財，現場裝設的閉路電視攝下整個犯案過程。東網收到2條「天眼」影片，其中一段據報在凌晨約4時15分攝錄，顯示一名蓄短髮、戴口罩，身穿黑色上衣及同色長褲的男賊，手持一個工具箱走入店內，然後從中取出一個小型圓鋸。

該名男賊將鋸片移向兌幣機的鎖頭「試位」及確定周圍無人後，再為圓鋸裝妥配件，繼而對正鎖頭啟動圓鋸，鎖頭亦應聲被鋸爛，爆出一陣煙塵。惟男賊嘗試徒手拉扯及用工具協助打開鎖頭，費盡九牛二虎之力仍未能成功，只好暫時撒退。

第二段片段的拍攝時間為清晨約5時45分，同一名男賊換上另一件黑衣及一條短褲去而復返，今次轉而向兌幣機機身「進攻」，他一邊用工具試撬，一邊觀察機器結構及施力方向，約花1分鐘便初步撬開兌幣機的面板，並察覺機內現金都放置在近底部位置。男賊設法將兌幣機底部撬開，但是未能如願，於是決定從已被撬開的位置落手，他伸長手臂向下撈，最後撈出兩大疊鈔票，得手後便逃離現場。

涉事夾公仔店其後發現遇竊，並於中午12時08分致電報案。根據初步點算，相信賊人一共掠走約1萬港元現金，案件列作「盜竊」跟進，暫時無人被捕。