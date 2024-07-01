酷熱天氣冇面畀　醒你貼士免熱死

本港天氣持續酷熱，上周四（6月27日）更打破今年最熱紀錄，氣溫比中非的剛果更高，可謂「熱過非洲」；而天文台繼上周六（6月29日）凌晨解除逾9日的酷熱天氣警告，昨日上午又再發出警告。但在炎熱天氣下，仍有港人行山，被困事故更不絕於縷。《東呼即應》找來專家教路，除了帶備水及食糧，也應帶一包鹽以備不時之需，亦要避免於時晴時雨天氣下行山；中醫則提醒3法防中暑。

天文台於上周四下午2時05分錄得最高攝氏34.4度 ，下午部分地區氣溫更上升至攝氏34度或以上，時隔不足一周再破今年最熱紀錄，期間上水更高見攝氏36.3度；根據同日網絡搜尋結果，非洲中部剛果民主共和國亦僅攝氏29度。天文台於上月20日上午9時50分發出酷熱天氣警告，至上周六凌晨3時35分才解除，歷時超過9日；惟昨日上午8時半又再發出警告，及至昨日中午12時，天文台錄得氣溫為攝氏32度。

有市民於炎炎夏日仍然堅持行山，酷熱天氣警告下更屢有行山人士不適送院。中國香港旅行遠足聯會主席周國強教路，炎熱天氣下行山，要戴防曬帽、帶備毛巾用以擦乾身體及用水降溫，亦應多帶一件替換衣服；飲用水則應比平時可能要喝的水量多帶一倍，亦要帶備簡單的乾糧，以備不時之需；若帶備電解質飲品則更佳，或可帶一包鹽，補充出汗流失的鹽分。他指出，時晴時雨的天氣最不宜行山，又提醒千萬不能獨行，以免出意外時呼救無援。

酷熱天氣下，市民在戶外可能會中暑，而中暑可導致永久殘疾，甚至死亡，死亡率甚至可以達到40%至50%，年過半百人士死亡率更高達70%。中醫師蔡梓銘表示，夏天要消暑，首先要注意飲水方式，建議不要一次過喝一大杯水，而是一小口、每次喝一口，頻繁地喝亦沒有問題，因水有利尿作用。他指一次過喝太多水就會流失身體氣血和能量，但喝一小口就會吸收水分，在中醫學來說有滋陰作用。

另外可多吃瓜和蔬菜，最典型是西瓜、冬瓜和節瓜。不過蔡梓銘提醒，瓜類均有消暑補水作用，若長期留在室內有冷氣地方沒出汗、沒有感受暑天很熱的狀態，則不宜進食太多瓜類，否則很容易傷腸胃，且容易肚瀉。如果真的很熱、甚至有一點偏向中暑、肩頸痠痛及胃口差的情況，則可通過刮痧幫助。蔡指出，這種刮痧方式適用於氣血充足的人，如果真的中暑，有面青口唇白或見暈的徵狀時就不適合。