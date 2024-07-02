雙標靶治療降乳癌成效較佳　團體倡加入藥物名冊支援病人

乳癌為女性最常見癌症，自2011年起新症錄得連續10年上升。其中HER2陽性病例佔約20%，其惡性較高、擴散較快、復發及死亡風險較高，約30%淋巴擴散患者接受1年單標靶及化療後仍出現復發甚至死亡。專科醫生指出，雙標靶藥物治療可有助相關病人降低復發風險。有使用雙標靶藥物治療的病人表示，於私家醫院打首兩針已要價近20萬元，而整個療程要打18針，造成極大經濟負擔。有乳癌組織建議政府將術後雙標靶治療，列入常規治療方案，並加入藥物名冊，為乳癌病人提供更多支援。

乳癌可大致根據HER2及HR受體的陽性和陰性分為4類，其中HER2乳癌淋巴擴散患者風險較高，復發及死亡病例達3成。Crystal今年41歲，育有小孩。她於去年12月被驗出第二期HER２型乳癌，並於今年4月底完成手術。起初她於私家醫院接受雙標靶治療，惟經過檢查及相關流程，加上首兩針，費用已高達近20萬元。其後轉到公立醫院，每針亦要價2萬多元，而整個療程要打18針。加上她表示願意自費接受雙標靶治療時，公立醫院卻未能及時安排，令其治療延誤6周。醫生又指因延誤治療，要加重藥物劑量，再次加重其經濟負擔。

臨床腫瘤科專科醫生邱振中就指出，對復發風險較高的患者，雙標靶治療效果更佳，且已經被多國採用。術後雙標靶藥物較單標靶更能節省治療時間，現時醫管局採用的單標靶治療需時約50小時，而雙標靶治療則可減至6小時，有助節省醫療成本。

全球華人乳癌組織聯盟(GCBC)主席王天鳳表示，有近9成乳癌患於公立醫院接受治療，而且大部分患者亦會擔心復發。她續指，雙標靶近5.5年仍未納入藥物名冊，而公院醫生亦未必會主動提起，令患者難以了解有此項選擇。「乳你一起」創辦人唐智穎就指出，如要在私院接受整個雙標靶治療，要價過百萬元，有病人更要抵押物業換取治療。雖然藥物只能降低少許HER2乳癌復發風險，但她形容「多1%（對病人）都係多」。她們建議，政府將術後雙標靶治療列入常規治療並加入藥物名冊，為乳癌病人提供更多支援。