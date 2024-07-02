中大氣候博物館大使　身體力行推動可持續發展

香港中文大學地球系統科學五年級生鄭嘉汶，及中大地理與資源管理學四年級生陳家齊，分別於大二及大一時成為中大「賽馬會氣候變化博物館」大使，初時二人對環保以至可持續發展概念認識有限，但隨着帶領導賞團，逐漸加深對相關概念的了解，甚至因為參觀者的提問，而有所反思。對於未來就業，二人認為並非要在特定機構工作，才能推動可持續發展，更希望在日常生活中實踐、影響他人。

成為博物館大使超過3年，二人留意到，小朋友及長者對氣候變化尤其關心，例如提到氣候變化導致冰川溶解，小朋友會問「如果啲冰冇晒啲企鵝會點？」，擔心動物的處境。至於長者，陳家齊說，由於他們曾經歷溫黛等超強颱風，對自然災害的破壞歷歷在目，對此感到擔憂，亦想為下一代帶來更好的環境。他續指，自己很少會在講解完畢後，要求參觀人士要有後續行動，「至少認識咗地球發生咩事，認識咗一啲實質嘅數據，做唔做要留返比大家（決定）。」

二人於上月中旬，到泰國曼谷參加「泰晤士高等教育全球可持續發展大會」，會上與來自不同地區的領袖、學者及學生交流，直言感覺很好，「原來仲有咁多人去努力」，猶如為自己打氣。陳家齊透露，在大二至大三期間一度感到氣餒，「經常喺博物館比人問，係咪做到所有環保小貼士，世界就會有改變？唔係，點解仲要做？」事實上推動可持續發展需要時間，「要相信我今日所做嘅嘢係有用，如果就咁樣放棄係好唔值得。」

被問到將來會否到環保相關機構就職，鄭嘉汶認為，不一定要做某個工作，才能推動可持續發展，「呢個Term（術語）好Fancy（花巧），大家都好似唔知做咗啲乜嘢，所以有啲人覺得，係咪一定要做綠領工作、一定要喺環保團體NGO或環境局做，先可以推動可持續發展？絕對唔係呢一回事！」她更希望能在日常生活中實踐、影響身邊人。舉例自己會做清洗用過的鋁罐及膠樽，然後收集起來一次過送去回收，以至房間堆積不少回收物，初時被媽媽取笑「儲埋啲垃圾」，但後期竟成功影響媽媽，一起做好回收。

陳家齊亦認同個人層面很重要，他提到，經常與朋友在實驗室寫論文，食飯時間朋友傾向叫外賣，但是他會「企硬」堂食，漸漸地身邊的朋友會被感染，會陪他一起堂食，亦會開始自備餐具。

對於有意實踐環保行動的人士，建議從何入手？鄭嘉汶提議可由自備餐具開始，這樣便毋須忍受質素參差的木製餐具、紙飲管等，「做落如果OK嘅，咪繼續做落去；覺得唔係好方便嘅，咁再試下其他方法……試咗（自備餐具）先。」