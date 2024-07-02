釀奪命火始補鑊　修例賦權部門進場

廣東道有舊樓的防煙門被人用磚頭「頂住」（紅圈示），長期打開。（李志湧攝）

近年本港發生多宗涉及舊式樓宇的奪命火警，今年4月10日發生於劏房賓館林立的佐敦華豐大廈3級大火，該火警共造成5死40人傷，該奪命火警亦引起社會關注舊樓消防安全問題。當局擬於本月修例，「進場」為高危舊樓改善消防安全，然後再追收費用，預計每年可為20至60幢舊樓進行改善消防工程。

本報接獲住戶投訴，指其居住在佐敦美明大廈，與華豐大廈近在咫尺，而該大廈樓齡與華豐大廈相若，同時亦有大量賓館營業，消防設備破舊，令他非常憂慮，恐重演華豐大廈的悲劇。更重要的是，住戶稱大廈多年來未有遵循部門發出的安全指令。而記者翻查屋宇署網頁發現，該大廈有兩條2017年8月發出的強制驗樓通知及強制驗窗通知未遵循。

為進一步改善高危舊樓的消防安全，早前有消息指，當局一直密切留意有關問題，但現行法例未容許政府部門「進場」，為大廈進行改善消防工程，計劃年內修例容許政府以「先付後追」的方式，先為高危舊樓改善消防工程，再向業主追收費用。而華豐大廈火警後政府認為有緊急需要，故提前於本月修例。若政府「進場」進行消防改善工程後，個別業主可向市建局申請資助，按比例分擔業權份數所需要費用，若資助後仍不足以支付全數維修費用，便要業主自行負責餘款，而拒絕繳付餘款的業主，其單位將被「釘契」。