東方日報A1：火警隱患懶拆彈　舊樓大開鬼門關

本港舊樓林立，佐敦華豐大廈一場奪命大火引發社會對舊樓消防隱患的關注。本報記者近日巡視全港約50幢坐落人煙稠密的舊樓，發覺火患危機處處，憂再爆災難。其中銅鑼灣鬧市有商住樓宇後樓梯被人放置多罐石油氣，雜物阻塞梯間，導致逃生無門。灣仔有舊樓梯間掛滿衣物，阻礙走火。九龍旺角及深水埗多幢「三無大廈」則有滅火筒過期、雜物阻塞梯間及防火門長開等亂象，而荃灣又有舊樓被人棄置兩張床褥堵塞梯間，可見大量舊樓消防隱患未除，當局懶拆彈，一旦發生火警後果堪虞。

銅鑼灣波斯富街與羅素街交界人流如鯽，鬧市中有不少改建成樓上舖的舊式綜合商住樓宇。記者早前走進位於街角位置的舊樓巡視，大樓呈半荒廢狀態，惟低層部分仍有不少商戶經營，包括食肆、美甲店及珠寶店等。記者發現樓梯堆滿了雜物，防煙門長開，其中一層的後樓梯竟放置了兩個石油氣罐，以及兩個疑似盛載易燃液體的黑色膠桶。而對上多層梯間也有雜物阻塞，部分更被層架及膠椅等大型物件完全堵塞通道。

在灣仔俗稱「玩具街」的太原街，一幢幢隱沒於市集後的舊樓並無鐵閘，記者發現其中一座舊樓接近天台位置的後樓梯，竟然有人以長竹竿作支架，上面掛了近30件各種各樣的衣物，這些衣物有衫有褲，大多為棉質，雖掛的位置較高不阻礙通行，惟易燃的棉質物料火患風險高。記者亦發現灣仔及銅鑼灣一帶，多幢舊樓都有擺放滅火筒。不過，細看下發現大部分滅火筒都已過期，其中位於勿地臣街的商住舊樓，記者發現梯間擺放的滅火筒過期15年，滅火筒不但塵封多時，筒上只能依稀看見，下次檢查日期為2009年8月25日。

同樣舊樓林立的旺角道，記者巡查發現有賓館在內的商住舊樓，梯間擺放的滅火筒過期近10年，有後樓梯擺了大型膠桶及地拖等雜物阻塞通道，通往天台的梯間更被人擺放了木梯、油漆及木板等大量易燃物品。而深水埗區的福榮街及鴨寮街一帶舊樓，多間電線外露，滅火筒過期外，也有一處連接天台的通道，被人擺放了床褥及個人物品佔據，一旦發生火警或無法走向天台逃生。至於荃灣沙咀道有舊樓被人棄置兩張床褥在梯間，除了阻塞走火通道外，亦因床褥非常易燃隨時引發更嚴重災難。

事實上，消防處人員在進行樓宇內的防火巡查或投訴巡查期間，若發現逃生途徑被阻塞或鎖上、防煙門被打開或損壞、消防裝置或設備未能在有效操作狀態或缺乏年檢等，會向有關人士提出檢控，或向相關人士或負責人發出「消除火警危險通知書」。阻塞或鎖上逃生途徑，首次定罪，可罰款10萬元，其後每次定罪，可處罰款20萬元及監禁一年。而消防裝置或設備未能在有效操作狀態或缺乏年檢，可罰款5萬元。

消防處前處長、香港工程師學會消防分部顧問林振敏指，上述如掛衣物到梯間的屬住戶，餐廳將石油氣罐放在梯間，都會引發火災，市民見到應立即舉報，部門有權去檢控涉事人及清除隱患，強調：「條命係自己嘅，你見到就應該要舉報！」屋宇署發言人指，去年根據《消防安全（建築物）條例》共發出4,477張「消防安全指示」，同年獲遵辦的「指示」有3,377張，並就未遵辦的個案提出了416宗檢控，有關獲遵辦及檢控數目未必涉及該年發出的指示。而消防處同年按《條例》巡查目標樓宇的次數為44,769次，因違反《條例》而被定罪的個案為329宗。

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