DSE中史科倫理宗教科優化措施　最快下學年中四中五實行

教育局早前公布有關高中中史科新方案，考生可以只考佔總分7成的卷一必修部分，而不考卷二，成績最高為第5級。當局又表示，會持續檢視和優化高中學習領域選修科目，中國歷史科和倫理與宗教科的優化措施，最快於2024/25學年分別於中五和中四實施；經濟科的優化建議正進行諮詢，蒐集學校意見，預期最快於2025/26學年於中四實施；至於音樂科、中國文學科及地理科等優化措施將於稍後公布。

當局強調優化措施讓學校配合校情及學生需要靈活運用從四個核心科目釋放的100至250小時的課時。有調查資料顯示，與優化措施實施前比較，學生的科目選擇更多元，有約60%中四學生修讀3個選修科目，較優化施推行前明顯上升。另外，有逾60%學校安排學生多參與「其他學習經歷」活動，包括價值觀教育活動；有超過70%學校亦指出，教師有更多空間為學生安排更豐富的學習活動及加強照顧學生的多樣性。

教育局又指，文憑試公民科課程已開展和落實，自本港與內地去年全面通關後，當局局立即啟動內地考察的行程，涵蓋不同主題配合公民科學習。至今年5月，累計已有80,200名學生參與。