投資推廣署助322間境外企業落戶或拓展業務　創造逾3500職位

投資推廣署今日(2日)宣布，署方今年上半年共協助322間內地及海外企業在港開設或拓展業務，按年上升43%。為香港經濟帶來383億元的投資和創造超過3,500個新增職位，分別按年上升6%和44%。

投資推廣署署長劉凱旋表示，這是綜合多項因素的成果，包括全球經濟逐漸復甦，以及國家對香港持續的支持等，從而加快企業拓展香港業務的步伐。他又補充，香港在多方面而言，都是亞洲最受投資者青睞的國際金融及商業樞紐。在2024年下半年，署方將按既定目標繼續致力推廣香港優勢。

他續指金融服務、創新科技及家族辦公室會是比較熱門的行業。另外，亦會加強在世界各地策略市場的推廣工作，包括東南亞國家聯盟、中東和北非地區，發揮香港作為「超級聯繫人」和「超級增值人」的優勢。

該署今年上半年已協助322間受助公司來自33個經濟體，中國內地繼續是最大的來源市場，共有150間公司；其次美國佔30、英國佔19、新加坡佔18和法國佔15；有47間是來自「一帶一路」沿線經濟體。按行業分布，依次是「金融服務和金融科技」、「創新及科技」、「家族辦公室」、「商務及專業服務」及「消費產品」。