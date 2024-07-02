初選案梁晃維求情　指參與程度不高　非條文下「首要分子」

參與2020年立法會初選的47名泛民人士，涉嫌串謀顛覆國家政權而遭起訴，被指是始作俑者的戴耀廷等共31名被告認罪，14人經審訊後被定罪。45名罪成被告當中，6名港島區初選參選人，今（7月2日）繼續在西九龍法院（暫代高院）求情。

被控方指稱為組織者的戴耀廷及區諾軒等5人上周完成求情，今日開始輪到初選時參選港島區的6名被告展開求情，其中3人認罪，包括袁嘉蔚、梁晃維及徐子見；3人受審後被判罪成，包括鄭達鴻、楊雪盈及彭卓棋。代表袁嘉蔚的資深大律師祁志指，本案所涉的串謀計劃不可能成真。法官反指，戴耀廷相信計劃可行。

代表梁晃維的資深大律師彭耀鴻指，梁晃維固然是「墨落無悔」聲明發起人，但聲明是在國安法生效前發起，而內容其實跟原本的協議大同小異。彭力陳，國安法生效後，梁晃維的參與程度相對不高，不屬條文下的「首要分子」。另外彭指出，梁晃維相信他當時的作為是合法，而對法例的無知，除了是個人求情減刑因素，也會影響案情嚴重程度及量刑起點，不認為會造成重複計算的問題。

案件編號：HCCC 69,70/2022