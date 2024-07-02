截至6月康文署非遺資助157個計劃　總額逾1.3億元

為提高公眾對非遺的認識，政府於2018年底撥3億港元以推行非遺資助計劃，康樂及文化事務署今日(2日)向立法會提交文件交代保護及推廣非遺最新工作進展，截至今年6月，非遺資助計劃已資助157個計劃，總資助額超過1.3億港元。這些項目包括教育推廣活動∕公眾、節目、傳承培訓課程、研究出版計劃，以及傳統節誕祭醮等。獲資助計劃涉及20項香港非遺代表作名錄項目及221項非遺清單項目。

另外非遺辦事處首次聯同廣東省和澳門非遺保護單位合作的「大灣區非遺匯香港展覽」將於今年10月在香港文化博物館舉行。為加強內地與香港在保護非遺方面的交流與合作，非遺辦事處先後與北京、上海、成都等多個省市籌劃推廣香港非遺的展覽，例如與廣東省非物質文化遺產館和澳門博物館共同籌劃以「灣區一天」為主題的展覽，串聯粵港澳三地非遺，展覽於今年5月開始在廣東省非物質文化遺產館「灣區同心」廳展出。非遺辦事處亦於今年3月至4月協辦在廣西南寧市舉行的「桂港文化交流活動系列—旅遊文化展覽」，促進香港及廣西的文化交流。

當局指，目前非遺辦事處透過非遺資助計劃下的「伙伴合作項目」，委託大學及學者進行「增補『香港非遺清單』項目調查及研究」，所涉項目達124個。非遺辦事處預計今年底公布首批更新的香港非遺代表作名錄及非遺清單，並每2年檢討一次。