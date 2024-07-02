拒戴口罩恐嚇上司被判社服　消防員上訴得直　官指僅「本能地爆發」

入職消防24年的消防員，2022年在消防局內因無按指引戴口罩被區長發現，對方要求他戴回時，雙方口角，期間消防員揚言：「我有情緒病，一拳打死你都無罪。」他被指涉嫌刑事恐嚇區長，受審後被裁定刑事恐嚇罪罪成，被判接受120小時社會服務令。消防員不服定罪提上訴，高院今（7月2日）頒判詞，認為上訴人僅「本能地爆發」，說出該些「瘋狂及吹擂的字眼」，並非意圖以令人受驚裁定他上訴得直，定罪撤銷。

43歲上訴人陳定邦，報稱消防員，1999年加入消防處。控罪指，他於2022年8月23日，在大嶼山赤鱲角跑道南路機場南消防局地下當值室外，威脅事主王銘恒會使其人身遭受損害，意圖使對方受驚。時任消防區長王銘恒審訊時供稱，當時部門有指引，消防員工作時需戴口罩。上訴人說自己有情緒病才沒戴，王要求他出示醫生證明。上訴人開始激動，之後更說：「我有情緒病，一拳打死你都無罪。」

高院法官指，考慮了整體案件的背景以及詳細觀察該片段後，認為上訴人有可能因非常不滿意事主的說話，加上其身體當時的特殊情況，在盛怒及情緒完全失控下，才說出上述被指稱恐嚇的說話。不過，雖然上訴人確實異常激動，卻沒有嘗試進逼事主。法官認為，上訴人當時只是本能地爆發說出該些瘋狂及吹擂的字眼，並非意圖以使事主受驚，認為控方未能在毫無合理疑點下，證實上訴人干犯此控罪。因此判上訴得直，定罪撤銷。然而，法官明言當時上訴人的行為及說話，確實是自招嫌疑，故不予任何訟費命令。

案件編號：HCMA 331/2023