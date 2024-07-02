校長會指中史優化方案未經廣泛諮詢　批修讀後才作修訂極不可取

教育局有意優化中國歷史科，考生於2026年中學文憑試起可選只考卷一，並可獲最高第5級成績。香港中學校長會指出不少中史科老師都對優化方案感到驚訝，尤其是具體進行方式於5月初通函發放時才知其詳。校長會認為，落實課程的困難、學生學習的反應，最了解的莫過於前線教師，惟對於影響眾多考生的優化方案，在具體落實前未有作出廣泛諮詢，難以理解為何在作出如此重大的「優化方案」前，眾多教師的意見會被忽視。

校長會續指，本學年正在修讀中史科的的中四學生已可選擇只應考卷一，認為在開始修讀課程後方作出修訂的做法並不常見，也極不可取，很可能會打亂老師的施教安排；以及在學生學習上，只選必修部分的學生，其餘剩下的30%課時如何處理亦是學校需解決的問題。在學校人手有限、空間有限的情況下，應將學生放置於圖書館、交與教學助理，或是如何處置亦值得再作探討。

另外，評級安排亦受校長會關注，尤其是在高競爭性的文憑試中放棄30%分數的機會未必是個明智的決定；認為考評局及教育局須作出更詳細的解釋，讓考生在資訊充足的情況下作出最適合個人能力的選擇。

校長會認為，每個課程的設計均有前線老師及教育專家作出許多商議、諮詢、修訂，就課程理念、宗旨、目標，有其背後的多番思量，有其完整性。若只在考試安排上作出調整，難以算是完整的優化。校長會指理解高中課程修訂及優化的急切性及重要性，但期望這得來不易的優化是真正的優化，是各教育持份者均樂見的優化，也是在學校切實可行的優化。