屠龍小隊案　化學品專家指搜出的炸藥含HMTD及高性能ANFO

2019年「屠龍小隊」等人涉嫌放置或引爆爆炸性裝置、管有手槍及串謀謀殺執法人員，事件中多人被捕，部分人被控串謀引爆訂明目標罪，違反《聯合國（反恐怖主義措施）條例》，是律政司首次引用該罪作出檢控，一旦罪成可被判終身監禁。涉案6男一女不認罪，案件今（7月2日）在高等法院續審。化學品專家作證指，執法人員從華仁書院搜獲的，包括爆炸性化學物品和高性能炸藥。

政府化驗師陳凱耀指，執法人員在2019年12月9日，在灣仔皇后大道東香港華仁書院對開天橋底檢取的物品中，包括爆炸性化學物品「HMTD」，另有高性能炸藥「ANFO」。另外，高級督察盧永楷以電子電路信號分析專家身份作供，指執法人員搜獲的小炸彈裝置和大炸彈裝置，屬於「繼電器模組」，兩個引爆裝置的構造大致相同。大炸彈的引爆裝置的設計有問題，可能令炸彈無法引爆。

7名不認罪被告分別是張俊富、張銘裕、嚴文謙、李家田、賴振邦、許湛榮及女被告劉佩凝，年齡介乎20至29歲。首6名被告同被控《聯合國（反恐怖主義措施）條例》下的「串謀犯對訂明標的之爆炸罪」，及屬交替控罪的「串謀導致相當可能會危害生命或對財產造成嚴重損害的爆炸」。6人另被控串謀謀殺香港警察。李家田另被控「意圖危害生命而管有槍械及彈藥」罪，劉佩凝則另被控「串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為」罪。

案件編號：HCCC 164/2022、HCCC 255/2023